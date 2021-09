Dídimo Heleno

Recentemente o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal aplicou o princípio da insignificância e absolveu uma mulher que foi acusada de furtar um copo de requeijão. O julgador disse que tal situação “chama a atenção pela absoluta irrazoabilidade de ter se movimentado todo o aparelho do Estado-Polícia e do Estado-Juiz para atribuir relevância…