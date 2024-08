O Superior Tribunal de Justiça, em medida liminar, substituiu prisão preventiva por medidas cautelares, uma vez que o único elemento de prova contra um homem era a transcrição de um diálogo ocorrido há quase um ano e meio, não tendo sido apreendido qualquer objeto ilícito.

A investigação diz respeito a crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo que o grupo teria movimentado cerca de 8,5 kg de maconha, 215 kg de cocaína e 382 kg de crack. A primeira instância do Rio Grande do Sul decretou a preventiva com base em diálogos extraídos dos celulares de outros investigados e foram apontados indícios de que o réu transportava drogas para o grupo.

No Tribunal Gaúcho foi negado habeas corpus com base nos diálogos extraídos do celular. O relator no STJ, ao substituir a prisão preventiva, argumentou que o réu é primário e não tem outras condenações e, além disso, “a contemporaneidade é condição de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública”. (HC 935.222).