O Tribunal de Justiça do Paraná considerou válido um contrato de namoro para recusar o pedido de reconhecimento de união estável feito por uma das partes. Para o STJ, a diferença entre o “namoro qualificado” e a união estável é a abrangência. A estabilidade desta última deve estar presente durante todo o relacionamento, com efetivo compartilhamento de vida, apoio moral e material, além do intuito de constituir família. No caso do namoro, o casal escolhe não ter obrigações legais, como partilha de bens, por exemplo.

Para a professora Marília Xavier, “no contrato de namoro as partes terão a segurança de que não haverá consequências jurídicas patrimoniais como partilha de bens, pensão alimentícia ou direito real de habitação. Hoje a maior demanda é de casais maduros que possuem independência financeira, filhos e até mesmo netos e gostariam de vivem um relacionamento com a segurança de que não haverá nenhuma surpresa no futuro”, concluiu. (Processo 0002492-04.2019.8.16.0187).