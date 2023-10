Um advogado resolver elaborar o que denominou de “contrato de ficante” para o próprio relacionamento e, não só isso, o expôs no Twitter, gerando imediata repercussão. Ele trouxe no documento algumas regras que o casal deveria seguir. Na cláusula primeira disse que “a ficante compromete-se em prover amor única e exclusivamente para o ficante, assim como o ficante compromete-se a prover amor única e exclusivamente para a ficante”.

Na cláusula segunda disse o seguinte: “O ficante sempre obedecerá todas as vontades da ficante, inclusive escolher roupas no shopping e experimentá-las”. Terceira: “O ficante compromete-se, nas viagens de negócios e estudos, não se interessar por nenhuma outra mulher, nem mesmo sendo esta loira, bonita e gostosa”. Quarta: “A ficante compromete-se em prover ao ficante todo sexo necessário”.

Quinta: “O ficante compromete-se a se formar e ganhar muito dinheiro para gastar com a ficante”. Na sexta e última cláusula ficou assim consignado: “A ficante compromete-se a assistir a todos os filmes preferidos do ficante, como Harry Potter, assim como o ficante compromete-se em assistir a todos os filmes preferidos da ficante”.

Além disso, o contrato traz cláusulas para o caso de separação do casal, sendo que até mesmo a senha da Netflix entra em disputa: “No caso do uso conjunto de plataformas por assinatura assumidas unicamente por um dos contratantes, a rescisão do contrato implica na imediata remoção do acesso à outra parte”.

Parece brincadeira tudo isso, mas trechos do contrato pretende controlar a sexualidade da dita “ficante”, exigindo-se, por exemplo, que ela use anticoncepcional. A mulher que compartilhou o documento na rede social disse que não chegou a assiná-lo, mas disse que o seu ex-companheiro e advogado é um homem “tóxico, possessivo e ciumento”.