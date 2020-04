Dídimo Heleno

O juiz Fernando Moreira Gonçalves, do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia entendeu que a relação entre o aplicativo Facebook e o seu usuário é de consumo e, portanto, cabível a proteção constitucional. No caso, a conta do reclamante possui mais de 3 mil seguidores e a sua conta comercial, mais…