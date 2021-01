Constituição x Presidente

Dídimo Heleno

Em recente entrevista, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ayres Britto, disse que o impeachment foi criado em razão dos governantes que, como o atual presidente da República, viram as costas para a Carta Constitucional. “O governante central é assim, tem o pé atrás com essa Constituição, consciente ou inconscientemente. Quanto ao…