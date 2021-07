Conserto gratuito

Dídimo Heleno

O juízo da 27ª Vara Cível de Belo Horizonte determinou que uma fabricante de aparelhos eletrônicos consertasse de forma gratuita um aparelho de televisão com defeito, ainda que a garantia prevista em contrato tivesse expirado. O referido televisor apresentou um ponto vermelho no canto da tela após um mês do término da garantia concedida pela…