Nunca antes havíamos presenciado tanta disputa para o cargo de conselheiro tutelar em todo o Brasil. O mandato é de quatro anos, cujo salário pode chegar a pouco mais de R$ 6 mil no Distrito Federal, por exemplo. Em cidades menores tais vencimentos não chegam a ultrapassar R$ 1,5 mil. O conselheiro ou conselheira tutelar tem como função fiscalizar e fazer valer os direitos das crianças e adolescentes.

Por qual razão aumentou tanto o interesse nessas eleições, que até pouco tempo praticamente nem ouvíamos falar? No último final de semana (domingo), data da eleição, muitos eleitores, embora não seja votação obrigatória, foram às urnas para eleger os seus preferidos e muita campanha, principalmente nas redes sociais, foi realizada.

Como sempre acontece até em eleição de síndico, políticos e entidades acabam se envolvendo. Sim, mas respondendo à pergunta feita no parágrafo anterior, um dos motivos de tanto interesse nessas eleições é certamente por razões ideológicas, em especial depois que o embate político nacional se tornou tão polarizado. Nessa hora, as questões técnicas ficam em último plano.

Segundo especialistas – sempre eles! – neste ano houve um nítido aumento de candidatos que se identificam com a extrema-direita e os valores conservadores, envolvendo, inclusive, muitas congregações religiosas, principalmente as de cunho evangélico. E, por conta disso, candidatos ditos progressistas também se engajaram para oferecer uma espécie de contrapeso na disputa, daí o acirramento natural.

Essas pessoas que assumem o cargo de conselheiro tutelar por quatro anos acabam atuando como elo entre a sociedade civil (pais, filhos e escola) e o Poder Judiciário na fiscalização e cumprimentos de normas que são estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Para ser eleitor nessa disputa é preciso ter mais de 16 anos.

Aqueles candidatos declaradamente direitistas e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro justificam a busca pelo cargo em nome dos bons costumes e da família Para a professora Maria Tarcisa Silva Bega, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade do Paraná (UFPR), o conselho tutelar tem sido instrumento de disputa desde o ano de 2012, quando esses agentes foram reconhecidos como servidores, garantindo, assim, direito à remuneração e vem aumentando o interesse desde 2019.

“Os grupos conservadores já ocuparam espaços na eleição de 2019. Eles estão tentando ampliar esse espaço, combinando toda uma pauta de costumes com a liberal. O que a gente está vendo agora é o terceiro tempo do jogo da eleição presidencial passada, a qual deu a vitória para o Lula. Do meu ponto de vista, é uma batalha anunciada, não é uma coisa nova, é a repicagem do processo de polarização”, pontuou a professora Bega.

E continua a professora: “Os conselhos tutelares atuam em conjunto com as escolas, as quais são espaços institucionais e laicos, que não devem ser pautados por premissas conservadoras ou revolucionárias, mas sim pelo princípio do Estado Democrático de Direito”. Por trás disso tuto atuam muitas igrejas, principalmente as neopentecostais.

A Igreja Universal, por exemplo, até publicou texto a respeito em 2019, intitulado “Conselho Tutelar: é nosso dever participar”, onde a entidade explica como atuam os conselhos, acusa a mídia de violar os direitos das crianças com conteúdos inapropriados e afirma ser “importante ter pessoas com valores e princípios morais e que, acima de tudo, tenham compromisso com Deus”. Amém?