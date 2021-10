Dídimo Heleno

Entre os dias 14 e 25 deste mês o Programa de Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, parceria entre a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT), promove a XIII Edição do Congresso Internacional de Direitos Humanos que, neste ano, contará também com a parceria da UniCEUB e…