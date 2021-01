Dídimo Heleno

Em Conflito de Competência suscitado pelo juiz titular do 1ª Juizado Especial da Fazenda Pública de Palmas, Marcelo Faccioni, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins firmou entendimento no sentido de que nas causas em que o valor for superior a 60 (sessenta) salários mínimos a competência para o seu julgamento será da Vara Fazendária, desde que…