Dídimo Heleno

Entendimento adotado pelo Juizado Especial Cível do Norte da Ilha (SC) é no sentido de que condomínio não pode impedir mudanças de moradores durante a pandemia do coronavírus. A autora da ação alega que é inquilina de um apartamento com contrato vigente até julho deste ano. Porém, diante da pandemia,…