Dídimo Heleno

Ao julgar o processo nº 0043531-07.2022.8.27.2729, o juiz Marcelo Faccioni, do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Palmas/TO, enfrentou questão que diz respeito ao número de vagas para PCD (pessoa com deficiência) em concurso realizado pela Câmara Municipal de Palmas.

No caso, o autor da ação alegou que prestou concurso para o cargo de Agente de Segurança, cuja previsão era de 5% do total de vagas para deficientes físicos, tendo sido aprovado, ficando em primeiro lugar nas vagas destinadas a PCD, para cadastro de reseva. Diz, ainda, que eram 7 vagas, sendo que uma candidata desistiu e foi nomeado o 8º colocado nas vagas de ampla concorrência, mas entende que a nomeação deveria ser a sua.

O candidato afirma que a nomeação do PCD deveria ter sido realizada em obediência ao seguinte critério de vagas: 5ª vaga; 21ª vaga; 41ª vaga; 61ª vaga e assim por diante. A Câmara alegou preliminar de falta de interesse de agir do autor, uma vez que o prazo concursal teria expirado. Alega que o percentual de vagas destinadas a PCD, ou seja, de 12,5%, estaria dentro da previsão normativa.

O juiz Faccioni, então, reconheceu, num ponto, a ausência de interesse de agir do autor, uma vez que a ele não caberia questionar a nomeação de outro candidato por meio da ação, afinal não tinha capacidade representativa processual. Mas não reconheceu o prazo prescricional, vez que não havia transcorrido 5 anos da realização do certame e ajuizamento da demanda, estando ainda dentro do prazo de validade.

O magistrado lecionou no sentido de que “a nossa Constituição Federal diz que ‘a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão’. Nesse sentido, a Lei nº 8.112/90 trouxe as regras sobre os concursos federais [...] Importante destacar que cada entidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) pode legislar sobre o assunto, por se tratar de matéria administrativa”.

O juiz citou, ainda, a Lei Complementar 008/1999 (Estatuto do Servidor Público do Município de Palmas) que reserva 5% das vagas para deficientes físicos em concursos públicos no seu âmbito, bem como o art. 37 do Decreto 3.298/1999, que é repetição da Constituição Federal, que determina a reserva dos 5% das vagas dos concursos públicos ao portador de necessidades especiais (PNE), esclarecendo-se que “caso a aplicação de tal percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número subsequente”.

E diz o julgador: “No item 5.1 do Edital nº 01/2018, previu a reserva de 5% das vagas para deficientes, observando a regra geral. O total do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital eram de 07 (sete), todas oferecidas na modalidade ampla concorrência, sendo que as vagas destinadas ao PCD eram somente para cadastro reserva, ou seja, não foi reservado o percentual mínimo ao PCD, que mesmo sendo aprovado no concurso não conseguiria ser nomeado. Dentre as vagas ofertadas uma deveria ser destinada ao PCD necessariamente, para se cumprir o disposto na legislação”.

O juiz Marcelo Faccioni explica que “a jurisprudência tem se mostrado favorável à nomeação do primeiro candidato portador de deficiência a partir da 5ª vaga, todas as vezes que as vagas disponíveis estiverem entre 5 e 19, a fim de conferir efetividade às disposições previstas na Constituição Federal e no Decreto 3.298/1999, que asseguram o percentual mínimo de vagas a esses candidatos nos concursos públicos. Tal critério não implica ampliação do percentual de reserva previsto no concurso porque, uma vez que o 1º colocado entre os portadores de deficiência tenha tomado posse, o 2º colocado somente poderá ser nomeado quando surgir nova vaga inteira”.

Continua: “Tal critério não implica ampliação do percentual de reserva previsto no concurso porque, uma vez que o 1º colocado entre os portadores de deficiência tenha tomado posse, o 2º colocado somente poderá ser nomeado quando surgir nova vaga inteira. No tocante ao arredondamento de número fracionado para o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% das vagas, os tribunais já se manifestaram diversas vezes, tendo por base manifestação do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 26.310/DF. A título de exemplo, vide ACP 0022603-09.2008.4.01.3400/TRF1 e MS 322151020134010000- DF/TRF1”.

E prossegue: “Em síntese, convocados 20 candidatos, um destes deve ser portador de necessidades especiais. Convocando-se número inferior a 20 candidatos, o número fracionado resultante da reserva de vagas aos PNEs em seu percentual mínimo de 5% deve ser elevado ao primeiro número inteiro. Veja-se a presente situação, convocados apenas 7 (sete) candidatos (5% de 7 = 0,35), um deles deveria ser portador de necessidades especiais. Em suma, há reserva imediata de vaga para candidato PNE em concursos cujo cargo/área possua número de vagas igual ou superior a 5. Dessa forma, vislumbra-se que tão importante quanto garantir direitos é a necessidade de efetivá-los".

Para concluir: "A reserva de vagas à PNEs é ação afirmativa que visa facilitar o ingresso no mercado de trabalho, incluindo o serviço público, daqueles que por muito tempo foram discriminados em razão de suas condições especiais. A sua máxima efetividade implica a formação de uma sociedade mais solidária, marcada pelo respeito mútuo. Pelo exposto, com base no artigo 487, I do CPC, declaro extinto o feito, com resolução do mérito, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial apenas para determinar à Câmara Municipal de Palmas que promova a nomeação do promovente [...] no cargo de Agente de Segurança em decorrência de sua aprovação no concurso previsto no Edital nº 01/2018, com previsão de 07 (sete) vagas para preenchimento imediato”.