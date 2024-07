O juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mara Rosa (GO) determinou a nomeação de candidata desclassificada por documentação incompleta em concurso público por entender que a Administração Pública agiu com desproporcionalidade e irrazoabilidade no caso.

A candidata alega ter participado do concurso público para o cargo de odontóloga da Prefeitura Municipal de Mara Rosa (GO) e foi aprovada em primeiro lugar. Porém, a convocação dos aprovados ocorreu durante o recesso de final de ano, sem a análise da documentação entregue.

Ela, então, foi desclassificada por suposta ausência de documentos, mas o julgador entendeu que, embora a Administração esteja vinculada às regras do edital, “estas não podem servir de salvaguarda para desclassificar candidatos regularmente aprovados em concurso público por exigências meramente formais”. (Processo 5243924-48.2023.8.09.0102).