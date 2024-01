No fim do ano passado a Petrobras divulgou o edital do novo concurso para profissionais de nível técnico, cuja remuneração inicial é de R$ 5.878,82, oferecendo 916 vagas para início imediato e 5.496 para formação do cadastro de reserva. As vagas são disponíveis para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

Poderão ser inscritos candidatos com nível médio e técnico completo em áreas como enfermagem, administração, eletrônica, logística, química e outros. As inscrições possuem uma taxa de R$ 62,79 e devem ser feitas por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe), que teve início a partir das 10 horas do dia 28 de dezembro de 2023 e vai até às 18 horas do dia 31 de janeiro de 2024.