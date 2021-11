Concorrentes ao Quinto

Trinta e seis nomes compõem a lista de profissionais da advocacia que se inscreveram para concorrer a uma vaga de desembargador pelo Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça do Tocantins. Chama a atenção que entre os inscritos constam apenas sete mulheres. A Comissão de Análise e Arguição do Quinto Constitucional da OAB Tocantins, “no uso de suas atribuições, torna pública a lista dos…