O Tribunal Paulista manteve sentença que não permitiu a expulsão de uma condômina por comportamento antissocial. O relator, desembargador Costa Wagner, ressaltou que a improcedência do pedido não significa que ele concorde com a conduta da ré, mas apenas que inexiste amparo legal para tal expulsão. A medida a ser tomada, disse ele, é a aplicação de multas pesadas e reiteradas, com o intuito…