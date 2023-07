Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve, por unanimidade, uma decisão que condenou o Autoposto Combustível Flamingo a indenizar por danos materiais a proprietária de veículo danificado, que teria sido abastecido com gasolina em vez de diesel.

Consta que em agosto de 2020 a mulher parou no posto e solicitou ao frentista que completasse o tanque com diesel. Concluído o serviço ela pagou R$ 349,98, mas cinco minutos depois que deixou o local o veículo parou de funcionar. A senhora ligou para o posto e informou sobre o problema.

A autora da ação alega que as imagens do circuito interno foram checadas e constatou-se que o carro foi mesmo abastecido com gasolina e a concessionária responsável atestou que o problema gerado foi por conta do abastecimento equivocado. Depois de cinco meses e sem entrar em acordo, a mulher assumiu o prejuízo, totalizando R$ 82.583, além de mais R$ 3 mil pela desmontagem do veículo, mais R$ 1.399,10 com a produção de Ata Notarial, sem contar o valor do abastecimento.

O réu admitiu os fatos relativos ao abastecimento com combustível equivocado e os danos sofridos pela autora, mas contesta os valores dos reparos e demais gastos apontados, afirmando que o laudo pericial é inconclusivo. De qualquer forma, o julgador não se convenceu desses argumentos e condenou o posto ao pagamento de R$ 87.812 pelos danos materiais causados. (Processo 0703523-15.2021.8.07.0020).