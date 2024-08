A Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um cuidador de idosos por tentativa de latrocínio e extorsão, cuja pena foi reajustada para 13 anos, 6 meses e 19 dias de reclusão em regime fechado por conta da tentativa de matar uma idosa de 79 anos.

O cuidador foi contratado como auxiliar de enfermagem para cuidar do marido da idosa, que sofria de Alzheimer. Depois que desapareceu um dinheiro na casa, a mulher desconfiou do cuidador e o demitiu. Dias depois ele voltou à residência dizendo que iria buscar um calçado e tentou matar a senhora com uma faca e um martelo. Acreditando ter conseguido o intento, ele roubou a carteira dela e fugiu. Mais tarde passou a ameaçá-la e exigia valores entre R$ 25 mil e R$ 50 mil. A condenação foi mantida por unanimidade. (Processo 1521971-45.2022.8.26.0050).