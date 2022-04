Cobranças às centenas

Cobrança é sempre algo chato, mas quando ela acontece por mais de 100 vezes e relativa a uma dívida já paga estamos diante do cúmulo do incômodo. Uma operadora indenizará uma consumidora que recebeu centenas de ligações nesse sentido. O julgador do caso, da Vara Única de Vargem Alta (ES), concluiu que o fato ocasionou perturbação ao sossego da mulher.