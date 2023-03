Cobrança do além

Dídimo Heleno

No Rio de Janeiro uma funerária foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6 mil em razão de ter cobrado de um morto a taxa de manutenção do jazigo. O Tribunal Carioca considerou que houve negativação indevida. A autora da ação é tia do falecido, uma vez que as cobranças estavam sendo feitas a ela, pois criava o sobrinho como se…