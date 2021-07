Dídimo Heleno

Foi negado pela 6ª Vara de Ribeirão Preto (SP) o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício de um cobrador externo e um escritório de advocacia. A alegação do autor da ação é no sentido de que ficava à disposição e que prestava serviços com pessoalidade, habitualidade, onerosidade, alteridade e subordinação jurídica.

