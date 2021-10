Cidadão atazanado

Dídimo Heleno

Quem nos dias de hoje ainda não se aborreceu e foi atazanado por ligações de telemarketing o dia inteiro? Um cidadão que não suportava mais receber esse tipo de chamada por parte de empresas com as quais sequer mantinha relação comercial será indenizado por danos morais, conforme decisão do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Balneário Camboriú…