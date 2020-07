Ciclista sem luz

Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou decisão de primeira instância e entendeu que o município tem culpa concorrente por acidente que ocorreu por falta de atenção do ciclista em via mal iluminada e não sinalizada. Segundo consta, a vítima foi atropelada por um caminhão enquanto andava de bicicleta num local com pouca luminosidade.…