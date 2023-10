Ao julgar o Habeas Corpus 838089 o Superior Tribunal de Justiça entendeu que ao sentirem o cheiro forte de maconha em pessoa que já é investigada sob suspeita de tráfico de drogas os policiais podem revistá-la em busca de provas. Contudo, o fato de a busca não ser exitosa não autoriza a entrada na casa do suspeito sem mandado judicial.

Assim, foi confirmada a decisão monocrática do relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que concedeu habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas e absolver o réu acusado de tráfico. Segundo consta, a polícia vinha investigando informações anônimas sobre possível traficância por parte do suspeito.

Ao abordarem o homem, a polícia sentiu o cheiro de maconha e fizeram uma busca pessoal, mas nada encontrou. Logo em seguida os policiais entraram na residência com suposta autorização da mãe do investigado e encontraram aproximadamente três gramas de cocaína e dois de maconha no local. O homem confessou que era usuário de drogas, mas foi denunciado por tráfico.