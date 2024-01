Praticamente virou moda algumas pessoas ofenderem outras com o epíteto “macaco”. Isso acontece muito no futebol, principalmente por parte de torcedores argentinos e espanhóis. Mas, no caso, foi uma defensora pública aposentada, Cláudia Alvarim Barrozo, que cometeu injúria racial contra entregadores com a palavra referida. Pela asneira irá pagar uma indenização de R$ 40 mil aos agredidos. cuja decisão é do juiz da 3ª Vara Cível de São Gonçalo (RJ).

O fato ocorreu em maio de 2022, no momento em que dois entregadores, que estavam em serviço no condomínio em que mora a mulher, foram agredidos quando estacionavam uma van. Ela saiu de casa e proferiu ofensas ordenando que o veículo fosse retirado, inclusive dando tapas nos vidros e até atirou pedras.

Ela alegou transtornos depressivos, mas o juiz não se condoeu e disse que isso não pode isentá-la de responsabilidade e que doença não pode servir de “carta branca” para sair por aí injuriando as pessoas. Foi condenada a pagar R$ 20 mil a cada um dos rapazes. Cabe recurso, mas é possível que a senhora defensora passe a refletir daqui em diante.