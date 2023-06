Dídimo Heleno

Você já teve vontade de chamar algum devedor de “caloteiro sem vergonha”? Pois é, cuidado e segure o seu ímpeto. Um banco e uma empresa de cobrança foram condenados solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais pelo envio de mensagem a um consumidor inadimplente, sendo considerada como conduta abusiva.

O valor indenizatório foi de R$ 5 mil e a decisão é da 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O autor da ação alega que adquiriu um veículo e realizou financiamento junto ao banco em 47 parcelas de R$ 1.882,95, com início em 10/07/2020. Ele confessa que houve atraso em uma parcela, o que motivou a empresa a dirigir uma mensagem ofensiva.

Eis o teor da mensagem: “Temos uma oferta imperdível de quitação para o seu veículo, entre em contato. Atenção, Sr. Caloteiro, regularize o calote que está tentando dar nos financiamentos ou na Empréstimos. Sim, ligue no [...] Pare de ser um caloteiro sem vergonha”.

Em primeiro grau os pedidos em face do banco foram julgados improcedentes, prevalecendo os contra a empresa de cobrança. Dessa decisão, tanto o autor quanto a empresa recorreram, esta dizendo ser impossível identificar a credora e o primeiro requereu o aumento no valor dos danos morais e também a condenação do banco.

O relator do caso disse o seguinte: “Ora, o fato de o autor estar inadimplente faz com que ele assuma os riscos da condição e seja obrigado a pagar os encargos incidentes sobre a dívida. Porém, não intefere na necessária preservação de sua dignidade como pessoa. O credor tem todo o direito de cobrar, mas deve fazê-lo dentro da lei. Portanto, está mais do que caracterizada a conduta abusiva”.

Por fim, considerou que a responsabilidade é da empresa e da instituição financeira, pois atuam como parceiros. No que diz respeito ao valor indenizatório de R$ 5 mil, o relator disse ser razoável, afinal não houve humilhação pública, tendo o ilícito ficado restrito à ambiência íntima do devedor. (Processo 1011655-68.2022.8.26.0005).