Dídimo Heleno

No local do seu trabalho uma mulher de 64 anos sofreu assédio em razão da idade, o denominado “etarismo”. Ela será indenizada por danos morais. Desde que começou na empresa, prestando serviço como teleoperadora, era tratada de maneira diferente por conta dos seus idos anos de vida. Ela era ainda mais assediada por não conseguir operar com destreza os computadores.

A senhora diz que, por conta disso, mudou de atividade e recebeu apenas três idas de treinamento, quando o suficiente seriam de 15 a 20. Confessa que a sua falta de capacitação fez com que estivesse sempre precisando do auxílio dos supervisores. Mas quando assim o fazia, não raro recebia as inimagináveis respostas: “Velha burra, incompetente”, “na sei o que está fazendo aqui”, “velha gagá”, entre outros mimos.

Uma testemunha disse ter presenciado as ofensas à mulher por um supervisor e na frente de outros empregados, que também “tiravam sarro da mesma”. Disse, ainda, que a senhora era a única dessa idade no local, vez que os demais trabalhadores tinham entre 18 e 34 anos. A empresa não conseguiu fazer a contraprova. A juíza da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo humilhou novamente a mulher ao arbitrar a indenização em inacreditáveis R$ 2,4 mil. É de lascar. Não se divulgou o número do processo.