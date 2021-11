Dídimo Heleno

Será realizado amanhã, dia 6, em São Luís, no Maranhão, uniões civis do casamento comunitário virtual e gratuito. Quarenta juízes serão envolvidos na celebração, que terá transmissão ao vivo pelo Youtube. A cerimônia é de responsabilidade da Corregedoria Geral da Justiça Maranhense, em parceria com o Grupo Mirante, que viabilizará acesso dos noivos em salas virtuais, onde estarão os magistrados, por meio da plataforma zoom.

Foram oferecidas 500 vagas para casais residentes na capital maranhense, tenho sido habilitados 408 junto aos cartórios do 1º ao 5º Ofícios de Registro de Pessoas Naturais de São Luís, em julho deste ano. A solenidade está prevista para ser iniciada às 14 horas, mas os casais devem estar a postos virtualmente uma hora antes. Às 16 horas haverá intervalo para apresentação de atrações musicais, além de sorteio de brindes entre os participantes.

Antes da data, porém, haverá um ensaio com os casais. O projeto “Casamentos Comunitários” vem sendo executado desde 1998 pela Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, sendo responsável por unir casais de baixa renda sem qualquer cobrança de custas cartorárias.