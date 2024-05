O Tribunal de Justiça Paulista manteve uma sentença que condenou o Estado de São Paulo a pagar indenização a um casal que teve a festa de casamento cancelada por conta de queda de energia elétrica. A condenação da concessionária foi afastada.

Consta que pouco antes do início da festa, quando chegavam ao local os convidados, uma torre de telefonia caiu sobre a fiação elétrica da concessionária, o que acabou por interromper o fornecimento de energia. Sob a promessa de que seria restabelecida em 20 minutos, as pessoas esperavam, mas a demora estragou a comida e todos se retiraram.

O relator do caso disse que a torre foi instalada para viabilizar a comunicação via rádio pela Polícia Militar e cabe ao Estado zelar pela manutenção dos seus equipamentos. “Diante disso, entendo que, por mais que a concessionária tenha demandado esforços para regularizar o fornecimento de energia no menor espaço de tempo possível, certo é que todo o trabalho não dependia apenas dela, mas de todos os envolvidos na operação para remoção da estrutura. Logo, não restou demonstrado o nexo de causalidade em relação à corré”. O valor estipulado foi de R$ 30 mil pelos danos morais e R$ 6,8 mil pelos danos materiais. (Processo 1015571-24.2017.8.26.0005).