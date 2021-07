Dídimo Heleno

Segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma pessoa que comete crime em sua própria casa, inclusive na presença de um filho pequeno, não tem direito a cumprir prisão preventiva em regime domiciliar. Por conta disso, o ministro Humberto Martins negou o benefício a uma mulher acusada pelo Ministério Público Federal de ser mentora de uma organização criminosa que fazia saques fraudulentos do PIS e do abono salarial, benefícios esses que são pagos pela Caixa Econômica Federal.

Por meio de um habeas corpus a defesa alegou que a acusada, que está presa há oito meses, é mãe de uma criança de cinco anos, o que justificaria a sua prisão domiciliar. O ministro Martins disse em sua decisão que “a substituição da custódia cautelar pela domiciliar foi negada em razão de o tribunal ter destacado que o delito teria sido praticado em casa, na presença da criança, circunstância que não inviabilizou a empreitada criminosa por parte da paciente e seu esposo”. (HC 679.767).