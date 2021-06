Carrefour indeniza família

Dídimo Heleno

Depois do acordo milionário que o Carrefour, unidade de Porto Alegre (RS) fez com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública Estadual, pagando R$ 115 milhões que serão revertidos em ações de combate ao racismo em todo o território nacional, também foi…