Cannabis em casa

Dídimo Heleno

O bem jurídico maior, sem dúvida, é a vida, até porque sem ele não existiriam outros. E foi justamente em função da supremacia do interesse à vida, a falta de perspectiva de solução definitiva para a autorização do cultivo domiciliar da cannabis, a popular maconha, que a 4ª turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná determinou a expedição de…