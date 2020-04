Cancelamento da distribuição

Dídimo Heleno

O juiz Alan Ide Ribeiro da Silva, da comarca de Ananás (TO), cancelou a distribuição de uma ação de cobrança, julgando-a extinta sem resolução de mérito, por entender que "a matéria em análise não encontra-se prevista em nenhuma daquelas reservadas ao Plantão Extraordinário, nos termos do art. 4°, da Resolução n° 313/2020, do Conselho Nacional…