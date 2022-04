Campeão de divórcios

Dídimo Heleno

O Colégio Notarial do Brasil é uma entidade que representa 8.580 cartórios de notas no país. Ele divulgou levantamento no qual aponta que em 2021 houve o maior número de divórcios em terras nacionais desde o início da série histórica, em 2007. Registraram-se 80.573 separações, superando o recorde de 2020, com 77.509 pombinhos que cortaram laços…