Tudo o que for arrecadado no evento Advocacia Innovation Day, que acontece hoje, será destinado à Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul (Caars) com o objetivo de apoiar os profissionais que foram afetados pelas enchentes que destruíram boa parte do estado.

O evento reúne palestrantes que falarão sobre o uso de novas tecnologias no cotidiano da advocacia, como ChatGPT e ferramentas de proteção de dados. Essa é uma iniciativa coordenada pelo advogado mineiro Joel Moreira Filho. “Nossa meta é arrecadar 100 mil. É preciso fazer algo para colaborar com os colegas que estão sofrendo muito”, disse ele.