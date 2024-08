O Tribunal do Distrito Federal condenou uma concessionária de energia a pagar indenização a um homem que caiu num bueiro que estava com a tampa destravada. Isso ocorreu em Águas Claras/DF, causando escoriações e feridas nas pernas da vítima, o que lhe obrigou a arcar com despesas médicas, além de outros transtornos.

A concessionária disse em sua defesa que não poderia ser responsabilizada, pois a tampa do bueiro estava em área privada e a culpa do acidente teria sido do próprio pedestre, mas o relator do caso observou que o local do acidente é um ponto de entrega de energia e a manipulação dos cabos de alimentação ali existentes é realizada unicamente pela concessionária.

O colegiado, então, reconheceu os danos morais sofridos pela vítima da queda, fixando o valor indenizatório em míseros R$ 3 mil, vez que a turma não constatou danos estéticos e, além disso, disseram que as lesões não foram permanentes ou suficientemente graves para impactar na aparência do autor. A decisão foi por unanimidade. (Processo 0707487-56.2020.8.07.0018).