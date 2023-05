Dídimo Heleno



Muitos se esquecem de que as redes sociais são também um meio de prova. O TRF da 4ª Região reconheceu que fotos publicadas na internet, aliadas a depoimentos testemunhais, comprovariam o vínculo de mais de dois anos de mulher com segurado falecido e, por isso, determinou que o INSS restabeleça a pensão por morte a uma manipuladora de pescados de 60 anos de idade.

A pensão havia sido suspensa pelo INSS sob o argumento de que a mulher não comprovou a união estável com o falecido. Ela disse que o companheiro faleceu em 2017, em um acidente de moto, e que a autarquia concedeu a pensão somente por quatro meses. A 4ª Vara de Itajaí (SC) negou o pedido e ela recorreu ao TRF 4.

Na Corte, a 9ª Turma deu provimento ao recurso, considerando que em rede social foi publicada foto pelo segurado e, além disso, testemunhas comprovaram a união estável do casal, superior a dois anos. O relator Paulo Afonso Brum Vaz disse que “a foto da autora, publicada em rede social do segurado em junho de 2015 e certificada em ata notarial, cuja eficácia probatória vem respaldadas no art. 384 do CPC, não deixa dúvidas de que tal união já existia desde então”.