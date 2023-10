A ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminar requerida em mandado de segurança por alguns senadores e deputados, para que o ministro da Justiça Flávio Dino entregasse outras imagens das câmeras de segurança gravadas no dia 8 de janeiro durante a invasão de prédios públicos na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Para a ministra do STJ, não houve omissão deliberada por parte do ministro Dino em fornecer as imagens solicitadas. Na ação mandamental, cerca de 16 senadores e deputados federais do PL, Republicanos, Novo, União Brasil e PP alegaram que os requerimentos aprovados na CPMI dos atos de 8 de janeiro não foram integralmente cumpridos, uma vez que não teria sido disponibilizado o conteúdo de todas as câmeras do Palácio da Justiça, de 7 a 9 de janeiro de 2023.

A ministra disse que não vislumbrou os pressupostos para a concessão da liminar. Ela acrescentou que o ministro da Justiça informou no processo que o contrato com a empresa responsável pelas câmeras de segurança, firmado em 2018, prevê o armazenamento das imagens para possíveis auditorias por, no mínimo, 30 dias, após os quais pode ocorrer, automaticamente, o processo de regravação.

Foi com base nessa cláusula contratual que se preservou apenas os registros indicados como relevantes pelas autoridades competentes, dentro do prazo, para a instrução dos inquéritos policiais em curso, todos encaminhados à CPMI. Ora, se as imagens que não foram enviadas não são relevantes, por que não podermos vê-las? Isso evitaria qualquer tipo de desconfiança e o próprio governo poderia assim proceder, independentemente de judicialização.

Depois da manifestação do ministério da Justiça, os parlamentares pediram acesso também aos “equipamentos utilizados para a gravação das imagens” e o relatório circunstanciado dos procedimentos já ultimados na tentativa de recuperação delas. Porém, a ministra entendeu que há mudança nos limites traçados no pedido inicial do mandado de segurança, o que não é permitido pela jurisprudência do STJ.