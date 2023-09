Dídimo Heleno

José Antônio Rimes, o “Tonho”, e Antônio Carlos Rosa de Oliveira, o “Cacau”, ainda eram crianças em 1971 e foram fotografados nas imediações de Nova Friburgo (RJ). Na ocasião passou um fusca com duas pessoas dentro, Carlos da Silva Assunção Filho e Ronaldo Bastos, que gritaram para que os dois olhassem em sua direção e, assim, foi realizado o registro fotográfico dos meninos.

Ocorre que essa fotografia foi utilizada no álbum do “Clube da Esquina” e os agora adultos que constam na capa do disco ingressaram com ação contra Milton Nascimento, Lô Borges, Ronaldo Bastos, a antiga gravadora EMI e a Editora Abril. O juiz da 1ª Vara Cível de Nova Friburgo (RJ), extinguiu a ação ao concluir que a utilização da imagem não estava diretamente relacionada à atividade artística dos cantores e que a pretensão, além disso, estaria prescrita.

Ainda em 2012 o jornal “Estado de Minas” foi atrás do dois garotos da fotografia e só ali eles tiveram ciência de que a foto havia sido utilizada na capa do álbum do “Clube da Esquina”. Não tendo havido autorização para a utilização, com fins empresariais, Cacau e Tonho acionaram a Justiça naquele mesmo ano (veja a morosidade de julgamento!) requerendo o pagamento indenizatório de R$ 500 mil pelo uso indevido da imagem.

Tanto Milton Nascimento quanto Lô Borges disseram que não podem responder, enquanto artistas intérpretes, pelos atos de quem produziu o álbum. E argumentaram sobre a prescrição e sobre os direitos que foram transferidos à gravadora EMI Music Brasil. O magistrado, então, afastou os artistas do polo passivo da ação e a declarou extinta sem resolução do mérito. Ele também acolheu os argumentos das outras partes envolvidas e reconheceu a prescrição. Cabe recurso. (Processo 0026248-67.2012.8.19.0037).