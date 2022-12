Dídimo Heleno

Um homem foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por injúria ao ter chamado de “peruca de Bozo” e “cabelo de Bozo” a prefeita do município de Lucélia, no oeste do estado de São Paulo, Tatiana Guilhermino Tazinazzio. Para os julgadores, houve intenção de ofender a dignidade da mulher e, por isso, foi imposta pena de 23 dias de detenção em…