Dídimo Heleno

Certamente você já viu ou ouviu falar de um advogado que se dirigiu ao magistrado, em sua petição, como “Esse Lentíssimo Senhor Juiz”, num trocadilho com a palavra “excelentíssimo” para dizer que o julgador era muito lento para trabalhar. Esse, de fato, é um problema comum na seara jurídica. Há juízes extremamente produtivos e outros completamente improdutivos.

O ministro Luís Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça, determinou a abertura de investigação em desfavor de dois desembargadores do Tribunal Regional da 1ª Região (TRF 1) em razão de suposta demora para proferir decisões em um processo que envolve o pagamento de quase R$ 1 bilhão aos cofres da União.

Os doutos em questão são Hercules Fajoses e Maura Moraes Tayer, da 7ª e 8ª Turmas, respectivamente. A dívida é oriunda de fraudes na construção do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, em São Paulo, ainda nos longínquos anos 1990. A devedora é a LCC Empreendimentos e Construções, ligada ao Grupo OK, pertencente ao notório Luiz Estevão, empresário e ex-senador, que até chegou a ser preso pelos desvios cometidos junto com o não menos bombástico juiz Nicolau dos Santos Neto, falecido em 2020, igualmente condenado e preso por conta das fraudes.

Para a Advocacia-Geral da União (AGU), que fez o pedido de investigação à Corregedoria Nacional de Justiça, o Grupo OK teria agido com má-fé processual e causado tumulto durante o trâmite processual com o intuito de atrasar o pagamento milionário. O resulto disso tudo, segundo a AGU, é que alguns credores públicos ficaram a ver navios, como, por exemplo, Banco do Brasil, Procuradoria da Fazenda Nacional e o Governo do Distrito Federal.

Esse escandaloso caso foi parar na Corte Federal da 1ª Região depois que o Grupo OK pediu a transferência da dívida, que foi constatada pelo Tribunal de Contas da União, para um programa de parcelamento. Esse ato, segundo a AGU, seria ilegal, uma vez que a empresa não teria esse direito, o que motivou as interposições de recurso de apelação para obter o parcelamento da dívida e agravo de instrumento para garantir efeito suspensivo ao recurso anterior.

Os pedidos foram apresentados em 11 de novembro de 2016. A apelação foi autuada em outubro de 2017, enquanto o agravo foi provido (concedido) em fevereiro daquele ano. O relator do referido agravo de instrumento foi ele, o desembargador Fajoses, que aproveitou para suspender a execução da dívida pela União. Ele entendeu que, naquela ocasião, o Grupo OK estava sendo discriminado pelo erário, uma vez que o juiz Nicolau havia conseguido parcelar a dívida oriunda das fraudes na seara trabalhista.

A partir daí o processo virou uma tartaruga e praticamente não sai do lugar, segundo a AGU. Agora em fevereiro de 2023 Fajoses deu o ar da graça e decidiu, após questionamento do Grupo OK, a respeito de um conflito de competência, manter a relatoria da execução da dívida com o desembargador Marcos Augusto de Sousa, que não se manifestou sobre a decisão por ter assumido a vice-presidência do TRF 1.

Sendo assim, a ação foi redistribuída para a desembargadora Maura Moraes Tayer, que imediatamente suscitou conflito negativo de competência. A AGU reclama dos enormes prejuízos e diz quase soluçando: “A União está impedida de adjudicar imóveis penhorados de seu interesse na execução em comento (suspensa há mais de cinco anos). Além disso, há em torno de R$ 100 milhões depositados em juízo, anteriormente penhorados, que precisam ser convertidos em renda”.

É mesmo de chorar, mas não esqueçamos – e todo advogado é ciente disso – que litigar contra o poder público é uma tarefa hercúlea, coisa para gente do “couro grosso”, como se diz no popular. No caso narrado, a União está reclamando de morosidade enquanto prova do próprio veneno, já que é justamente o Estado o que mais emperra o Judiciário e dificilmente faz qualquer acordo, por mais que não tenha razão. E procrastina, por anos a fio, causas que poderiam ser resolvidas com uma simples boa vontade. Como diria a personagem Magda, do programa “Sai de Baixo”, interpretada pela atriz Marisa Orth, “um dia é da caça, outra do pescador”.