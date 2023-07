Dídimo Heleno

Cachorros que foram resgatados em situação de maus-tratos atuarão como assistentes de acusação em um processo movido contra a ex tutora dos animais num caso ocorrido em Curitiba (PR). A ação foi proposta pelo Instituto Fica Comigo, que fez o resgate dos cães.

Segundo costa, os cachorros viviam sem água e comida em local com péssimas condições de higiene, tanto que dois deles morreram após o resgate e metade já foi adotada. A proprietária do local chegou a ser presa.

O advogado Ygor Nasser Salah Salmen, que atua no caso, disse ao Jornal Hoje, da TV Globo, que se baseou em artigo do Código Penal, o qual prevê a participação, como assistente do Ministério Público, do ofendido ou seu representante legal. Ele diz que os animais foram diretamente ofendidos.

A presidente da ONG em questão, Carla Negochadle, se manifestou: “É claro que a gente não imagina o animal participando de audiência, mas o fato deles serem representados por um advogado, que possibilite que o animal receba uma indenização, isso é perfeito, porque, até então, nada disso acontece”.

Embora inusitadíssima, a decisão não é única, vez que em 2021 a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu, por unanimidade, o direito dos animais não-humanos de participarem como autores de ações judiciais na defesa dos seus próprios direitos.

Nesse caso relatado, os cães Skype e Rambo, vítimas de maus-tratos, bateram às portas da Justiça por meio de uma ONG de Cascavel (PR) e propuseram ação contra os antigos donos que viajaram e os deixaram sozinhos por 29 dias. Os pobrezinhos requereram pensão mensal para a manutenção da própria vida digna, bem como indenização por dano moral decorrente da violência sofrida. Sem comentários.