Dídimo Heleno

O plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei 1.095/2019, o qual aumenta a pena para maus-tratos a cães e gatos. O texto já havia sido aprovado pela Câmara no final do ano passado e, agora, segue para sanção presidencial. Há previsão de que a prática de abuso, ferimento ou mutilação a esses animais será…