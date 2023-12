A 6ª Turma do STJ invalidou diligência ocorrida em domicílio às 5h25, uma vez que, segundo o colegiado, o limite de horário trazido pela lei de abuso de autoridade para incursão em residência, das 21h às 5h, não afasta a ilegalidade da incursão em outros horários, prévios ao amanhecer.

Esse diligência se deu durante a Operação Argentarius, em que foram apurados crimes de estelionato, associação criminosa e crime de lavagem de dinheiro. A ministra Laurita Vaz, relatora, disse que o legislador, ao tipificar como crime de abuso de autoridade o cumprimento de busca domiciliar entre 21h e 5h, implicitamente, definiu como dia o período a partir das 5h.

O ministro Rogerio Schietti pediu vista e apresentou voto divergente, argumentando que a câmera de segurança do imóvel registrou o horário de ingresso em domicílio às 5h25 e que, na cidade onde ocorreu a ação, o sol nascera às 7h04, ou seja, 90 minutos após a diligência. Ele disse que, apesar de ser depois das 5h, não significa que em outros horários a incursão seja plenamente lícita.

Schietti fez um paralelo com a hipótese de aumento de pena para crimes realizados durante o repouso noturno. “Se admitirmos que é possível o cumprimento de mandado de busca e apreensão das 5h às 21h, o que não me parece adequado, então, no mínimo, também deveremos passar a afastar a majorante do repouso noturno nos furtos praticados dentro deste intervalo”, concluiu.