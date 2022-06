“Burro, tapado!”

Dídimo Heleno

Um gerente foi assediado moralmente pelo sócio da empresa, uma academia localizada em Taguatinga (DF). O homem receberá R$ 5 mil, mas em primeira instância o valor foi arbitrado em humilhantes R$ 1.500. A 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho ficou com vergonha do baixíssimo montante e o aumentou, ainda o deixando baixo, mas menos…