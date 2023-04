Dídimo Heleno

Em agosto de 2021 o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem se envolveu numa briga de trânsito, em Brasília. Após essa confusão ele atropelou uma servidora e, por isso, foi acusado de homicídio qualificado tentado. Para que você entenda melhor essa tragédia, vamos aos pormenores.

A vítima, Tatiana Fernandes Machado Matsunaga, discutiu com o advogado Paulo Ricardo durante um entrevero no trânsito. Não satisfeito, o causídico a seguiu até sua casa e, quando a servidora desceu do seu veículo ele simplesmente passou o carro por cima dela. Tudo isso ocorreu diante do filho de oito anos e do marido da mulher. Ela foi internada em estado grave e sobreviveu, mas ficou com sequelas neurológicas.

O advogado tentou por mais de uma vez conseguir habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, mas novamente o ministro Sebastião Reis Júnior negou o pedido. O causídico atropelador de servidora alega que a decisão de manter a prisão evidenciaria falta de cuidado e de um exame criterioso e atento por parte da Justiça acerca dos fatos.

Ele continua esperneando e afirmando que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao ter mantido a conversão da prisão em flagrante em preventiva, não teria fundamentado a decisão, limitando-se apenas a dizer que a medida visa assegurar a ordem pública [e não assegura?].

O ministro fez ouvidos moucos e disse que o réu já havia interposto recurso em março passado [RHC 160.823] com o mesmo objeto, alegando constrangimento ilegal por deficiência de fundamentação na ordem de prisão. Por isso, disse Sebastião Reis, o novo habeas corpus está prejudicado, por se tratar de reiteração de pedidos anteriores. Vai continuar preso. E que o deixem longe de um volante pelo resto da vida. [HC 813.632].