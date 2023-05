Dídimo Heleno

O famoso juiz federal que atuou na Lava Jato, Marcelo Bretas, se tornou um “influencer” nas redes sociais. Ele foi afastado da magistratura em fevereiro deste ano por “desvio de conduta”, tendo sido o julgador responsável por processos ligados à notória Operação e acusado de parcialidade, atuação política e mais algumas irregularidades em sua atividade. Responde a Processo Administrativo Disciplinar no Conselho Nacional de Justiça e, por cautela, foi afastado das funções.

Ele é evangélico convicto e um assunto muito constante em suas publicações é justamente a religião. Com uma horda de 60 mil seguidores no Instagram e cerca de 440 mil no Twitter, o juiz compartilha frequentemente vídeos de autoajuda, de superação e, claro, sobre temas ligados ao Direito. Como no desenho de He-Man, os seus vídeos sempre terminam com alguma lição e o inevitável convite para o compartilhamento do conteúdo.