Dídimo Heleno

A imagem de um homem conduzido por policiais militares que teria sido amarrado pelos pés e mãos viralizou na internet e muitos expressaram revolta com as cenas. Ao analisar o caso, a magistrada Gabriela Marques da Silva Bertoli, da Vara de Plantão de São Paulo, disse não haver elementos que permitam concluir ter havido tortura ou maus tratos ou mesmo descumprimento dos direitos constitucionais assegurados ao preso.

Segundo consta, o homem entrou num supermercado juntamente com um adolescente e de lá subtraíram alguns itens. Com ele foram encontradas duas caixas de bombons. Segundo a juíza, no momento da prisão, ele resistiu e “apresentou-se transtornado, inclusive no âmbito do Distrito Policial. Ele teria falado que daria vários tiros nos policiais”.

A magistrada disse, ainda, que “o auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidade ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas. Ele quebrou a confiança que lhe foi depositada pela Justiça Criminal, consiuderando que se encontrava no regime aberto de cumprimento de pena, situação em que deveria ficar longe de quaisquer problemas com a lei”, finalizou. (Processo 1518267-38.2023.8.26.0228).