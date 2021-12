Dídimo Heleno

A trajetória do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro tem sido inusitada, para dizer o mínimo. Num país como o nosso só o fato de alguém abrir mão da estabilidade de um concurso público já soa como espantoso para a maioria. No caso dele isso se deu de forma traumática, pois apesar de ter sido o magistrado que prolatou a sentença condenatória de primeiro grau em desfavor do ex-presidente Lula, foi o próprio que aceitou ser ministro da Justiça de Bolsonaro, o adversário político do sujeito que foi por ele – juiz – condenado. Isso ultrapassa um pouco o inusitado e tangencia o campo da canalhice.

Mas não ficou por aí. Sergio Moro gozou, por um bom tempo, da fama de herói nacional – aliás qualquer um que sobressaia nesse nosso país de desvalidos é considerado como tal. Porém não demorou para a “casa cair”. O site The Intercept Brasil fez vir a público uma série de diálogos constrangedores entre o ex-juiz e procuradores da Lava-Jato, numa pornografia explícita que fez ruborizar o mais sem-vergonha dos brasileiros.

Quando tudo parecia ter chegado ao fundo do poço, Sergio Moro aceitou ir trabalhar para a empresa americana Alvarez & Marsal como sócio-diretor. Fato estarrecedor é que essa empresa tem entre os seus clientes a construtora Odebrecht. A Marsal é especializada em recuperar empresas com dificuldades financeiras, na gestão de crises e em administração de companhias em recuperação judicial ou que já decretaram falência. A Odebrecht é uma delas, com dívidas estimadas em R$ 98,5 bilhões.

Moro chefiou a área de “disputas e investigações”, que apura eventuais crimes corporativos. O mais incrível é que a própria Odebrecht, que busca se recuperar pelas mãos da empresa que o ex-juiz trabalhou, foi julgada pelo próprio durante a operação Lava Jato, sendo um dos responsáveis por sua derrocada. Depois de tudo, como se sabe, Moro foi considerado suspeito pelo julgamento do ex-presidente Lula por 7 votos a 4 no STF.

Por fim, a última cartada do ex-magistrado foi a de se filiar ao Podemos e se lançar como pré-candidato à presidência da República às eleições de 2022. Na ocasião, a deputada Renata Abreu, presidente nacional do referido partido político disse o seguinte: “Moro coloca seu nome à disposição. Nosso objetivo é que a 3ª via consiga vencer, e hoje ele é pré-candidato à Presidência da República. Sonhamos com um homem sério como ele para cuidar do futuro dos nossos filhos, alguém que tem seriedade e responsabilidade com o que diz e com o que faz”, concluiu.

Sinceramente, com todo o respeito à deputada Renata Abreu, eu não quero Moro cuidando do futuro dos meus filhos, dois jovens cheios de sonhos. Moro não consegue definir a própria carreira, não está apto a tão árdua tarefa. O Brasil, eterno “país do futuro”, continua sem muitas perspectivas. Dória, embora tenha vencido as prévias do PSDB, ainda pode abrir mão para o próprio Moro, conforme algumas notícias veiculadas. Por enquanto você está diante de três opções: bolsonarismo, petismo e morismo, o que poderíamos denominar de “bolsopetomorismo”. Brasileiro é “bicho” que sofre...