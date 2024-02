A OAB, por meio da Escola Superior da Advocacia (ESA Nacional), lançou no último dia 15 um edital para oferta de mais de dez mil bolsas de estudos gratuitas de pós-graduação latu sensu na área de Prática em Advocacia Trabalhista e Previdenciária. Isso foi possível em razão de parceria com a Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP).

As inscrições podem ser feitas pelo site da ESA Nacional entre os dias 1º e 31 de março do ano corrente. A prova objetiva para a seleção será realizada no dia 12 de maio e o resultado final será divulgado no dia 10 de junho. O curso será transmitido na modalidade a distância.

Beto Simonetti, presidente da OAB, entende que a formação continuada dos profissionais é uma das missões mais importantes da atual gestão. “As vagas abertas por meio desse concurso servem como uma ponte para que todos se qualifiquem e cresçam profissionalmente. A OAB está sempre de portas abertas para a qualificação de seus inscritos, promovendo iniciativas como essa”, disse.